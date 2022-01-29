THY, İstanbul-New York seferlerini iptal etti!

AA

Son dakika haberler... ABD'nin doğusunda etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle ülkenin bu bölgesindeki havalimanlarından bazılarında 3 bininin üzerinde uçuş iptal edildi.

SEFERLER KARŞILIKLI İPTAL OLDU

İHA'da yer alan son dakika haberine göre New York bölgesinde de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle THY’nin İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirmeyi planladığı TK1 sefer sayılı New York seferi karşılıklı olarak iptal oldu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "New York bölgesinde görülen olumsuz hava koşulları (Yoğun kar yağışı) nedeniyle JFK Havalimanı'nın 1 numaralı terminali operasyona kapalı olacaktır. Bu nedenle 29 Ocak tarihli İstanbul-New York uçuşlarımız dönüş seferleri ile birlikte iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.