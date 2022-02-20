THY'den 29 ülkedeki 47 şehre direkt uçuş

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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, pandemi döneminde ülkelerin seyahat kısıtlamalarına rağmen başarılı bir performans sergileyen Türk Hava Yolları, 2022 yaz sezonu için planladığı direkt seferler ile ülke turizmine büyük katkı sağlayacağı belirtildi. THY, gelecek yaz; Antalya, Dalaman, Bodrum-Milas ve İzmir’den 29 ülkedeki 47 şehre haftalık 388 frekans direkt uçuş düzenleyecek.

Kısa seyahat süresi ve yüksek konfor vadeden direkt uçuşların yabancı turistler için önemli bir tercih sebebi olması bekleniyor.

“ÜLKEMİZ BU YAZ DÜNYA TURİZMİNİN GÖZDESİ OLACAK"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat yaz sezonunda düzenlenecek turizm odaklı uçuşlar ile ilgili, “Turistik destinasyonlarımız, eşsiz doğal güzellikleri ve güvenilir turizm standartları ile bölgenin cazibe merkezi konumunda bulunuyor. Dünyanın dört bir yanından aldığımız uçuş talepleri yaz sezonu yaklaştıkça artarak devam ediyor. Bayrak taşıyıcı havayolu olarak ülkemize seyahat etmek isteyen yabancı turistleri, ülkelerinden direkt uçuşlar ve Türk Hava Yolları konforu ile ülkemizin güneyiyle buluşturma hedefindeyiz. Direkt uçuşlarımız ile bayrağımızı gururla dalgalandırırken ülkemiz ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacağız.” dedi.

TALEP PANDEMİ ÖNCESİNE GÖRE DAHA YÜKSEK

Açıklamada, uçuş planlamalarını misafirlerinin seyahat taleplerini analiz ederek hazırlayan THY, yabancı turistlerin Türkiye’ye olan ilgisinin günden güne artması ve ülkelerin seyahat kısıtlamalarını esnetmesi ile 2022 yazında rekor sayıda turizm odaklı uçuş düzenleyecek. Pandemi öncesinin en başarılı yılı olarak öne çıkan 2019 yılı yazında 30 noktaya 83 frekans sefer düzenleyen Türk Hava Yolları bu yıl aynı dönemde 38 noktaya 140 frekans direkt uçuş planlıyor.

Yurtdışı uçuşlarına 2020 yılı itibarıyla başlayan AnadoluJet ise, yurtdışındaki 39 noktadan Akdeniz ve Ege’deki tatil noktalarına haftalık 248 frekans uçuşla turist taşıyacak.

Yaz dönemi için seyahat acentelerinden ve yolculardan gelen yüksek talepte Birleşik Krallık, Almanya, Lübnan, Rusya ve İsrail ülkeleri ön plana çıkıyor. AnadoluJet Almanya’da 8 noktaya 72 frekans, Birleşik Krallık’ta 2 noktaya 35 frekans, Lübnan’da 1 noktaya 24 frekans haftalık uçuş gerçekleştirecek. Ana marka Türk Hava Yolları ise En fazla direkt turizm uçuşunu Birleşik Krallık (46 frekans) ve Rusya’ya (22 frekans) düzenlemeyi planlıyor.