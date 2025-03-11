TFF, yeni sezonun başlama tarihini açıkladı!
TFF, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 2025-26 sezonunun; 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde başlayacağını açıkladı.
TFF; 2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, 2. ve 3. Lig'in başlangıç tarihlerini açıkladı.
İşte federasyondan yapılan açıklama:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir.
Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde, 2. Lig 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde, 3. Lig ise 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır."