TFF'den erteleme iddialarına yalanlama
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 29. hafta maçlarının ertelenmeyeceğini açıkladı: "Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır."
Giriş: 24.03.2025 - 13:33 Güncelleme: 24.03.2025 - 13:48
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig maçlarının 1 hafta erteleneceğine dair çıkan haberleri yalanlandı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
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