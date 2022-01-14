Testinin pozitif çıktığını öğrenince kaza yaptı!

İHA

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir halinde olan İhsan K. idaresindeki tır, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona ve yol kenarındaki oto galeride bulunan kamyonete çarptıktan sonra bir eve çarparak durabildi.

İHA'nın haberine göre, çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen çekicinin içerisinde sıkışan araç sürücüsü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kazada ağır yaralanan araç sürücüsü 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüphe üzerine verdiği koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu yolda haber alan sürücü İhsan K.’nın, Samsun Gümrüğü’ne giderken kaza geçirdiği öğrenildi.

Kamyona, kamyonete ve eve çarpan tırın kaza anında ise bölgede araç ve yaya olmaması da muhtemel felaketin önüne geçti.