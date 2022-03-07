Tesettürlü kadınlar restorana alınmadı iddiasına soruşturma

Savcılık, restoran yetkilileri hakkında TCK'nin 122. maddesi uyarınca "Nefret ve ayrımcılık" suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.

DHA'nın haberine göre, Beşiktaş'taki iddiaya göre iki genç kız tesettürlü oldukları gerekçesiyle içeri alınmadı. Duruma tepki gösteren kızlar, içeri alınmadıkları anları telefon ile kaydederek sosyal medyada paylaşmıştı.