Yangın, saat 19.00 sıralarında Tuzla'da bir tersanede çıktı. Rus bandıralı bir yük gemisinin tadilatı sırasında kesim yapılan tüpler tutuşarak yandı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, çevre ilçelerden takviye istedi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yanan tüplere müdahale etti. Yaralı ve can kaybı bulunmazken yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.