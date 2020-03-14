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Meral Yıldız'ın haberine göre PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün kırsal alanında faaliyet yürüten örgüt mensuplarına yönelik yapılan geri getirme ve ikna çalışmaları devam ediyor. Van Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri görevlilerince, titiz bir çalışma yürütüldü.

AİLELERİYLE TERÖRİSTLER ARANDI

Çalışmalar kapsamında Suriye’de terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 2 kişinin teslim olması ikna çalışmaları yapıldı. 2014 yılında terör örgütüne katılan S.A. ve 2013 yılında örgüte katılan Z.A. isimli 2 örgüt mensubunun aileleriyle birlikte örgüt mensuplarıyla irtibat kuruldu.

İKNA OLUP TESLİM OLDULAR

Kurulan irtibat sonucu, yapılan ikna çalışmalarıyla teslim olmaya ikna edilen 2 örgüt mensubu Şanlıurfa Akçakale Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine silahlarıyla birlikte teslim oldular.