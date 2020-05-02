DHA

Başkent'teki Kumrular Caddesi'nde, 20 Eylül 2011'de bomba yüklü otomobille düzenlenen, 5 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırı ile aynı gün Siirt- İstanbul seferini yapan Güney Ekspresi'ne yönelik Kırıkkale'de el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlenmek istenen ve son anda engellenen eylemin faillerinden PKK'lı terörist İhsan A.'nın Diyarbakır'da olduğu belirlendi.

BABASININ EVİNDE YAKALANMIŞTI

DHA'da yer alan habere göre Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, yapılan araştırmanın ardından tespit edilen 2 adrese dün şafak vakti hava destekli eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerin de katıldığı operasyonda İhsan A., Peyas Mahallesi'nde yaşayan babası Mehmet A.'nın kendisini sakladığı tespit edilen evde bulundu.

'KORONA'DAN KORKUP DİYARBAKIR'A GELMİŞ

Evin bahçesine farklı iki sokaktan da giriş olduğu tespit evde, polisleri görünce üst kata çıkıp kaçmaya çalışan İhsan A., yakalanarak gözaltına alındı. PKK'lı terörist İhsan A.'nın, koronavirüse yakalanmamak için korkup iki hafta önce Diyarbakır'a geldiği ortaya çıktı.