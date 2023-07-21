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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: Terör örgütünün yurt dışı kasası tutuklandı

        Terör örgütü PKK'nın yurt dışı kasası tutuklandı

        Konya'da yapılan operasyonla yakalanan PKK terör örgütü dış koordinasyon sorumlusu Güllüşan Kandemir çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Haber Merkezi
        Giriş: 21.07.2023 - 17:12
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        Terör örgütünün yurt dışı kasası tutuklandı
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        Konya polisi tarafından yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından önceki gün düzenlenen operasyonla Ereğli ilçesinde yakalanan PKK terör örgütü dış koordinasyon sorumlusu Güllüşan Kandemir polis sorgusunun ardından Konya Adliyesine sevk edildi.

        Zafer Samancı'nın haberine göre Kandemir çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Konya Kapalı E-Tipi Cezaevi'ne konuldu.

        Güllüşan Kandemir’in evinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesine başlandığı öğrenilirken ele geçirilen fiziki belgelerde ise örgütün 30 yıllık para transferlerinin yer aldığı öğrenildi.

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        PKK Terör örgütü kurucu üyesi olan ve 2021 yılında düzenlenen bir operasyonda öldürülen Fuat kod isimli Ali Haydar Kaytan’ın kardeşi olan Güllüşan Kandemir'in, PKK terör örgütü dış koordinasyon sorumlusu olarak cezaevlerinde tutuklu/hükümlü olarak bulunan örgüt mensupları ve aileleriyle irtibatlı olduğu, örgütten aldığı talimatları onlara ilettiği, örgütle bağlantılı olan derneklerin yurtdışından gönderdiği paraları öldürülen PKK’lı teröristlerin ailelerine ilettiği ve örgütün terörist yakınlarına ilettiği talimatların yerine getirilip getirilmediğini raporladığı iddia edildi.

        Öte yandan Kandemir’in, örgüt ile irtibatlı yurt dışı merkezli derneklerden kendi isimlerine gelen paraları dağıtarak terör örgütüne finansman sağladığının da tespit edildiği öğrenildi.

        #haberler
        #Konya
        #Son dakika haberler
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