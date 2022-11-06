Terör örgütü PKK'ya uyuşturucu darbesi!

Diyarbakır'da, "Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Şükrü Ceylan Operasyonu" çerçevesinde, terör örgütünün finans kaynağına bir darbe daha vuruldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lice kırsalında önceden tespit edilen 50 farklı noktadaki arazi arama tarama faaliyetinde 222 bin kök kenevir, 47 bin kök skunk, 750 kilogram toz esrar, 1 ton 200 kilogram kubar esrar ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.