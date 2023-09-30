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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Terkinler çetesi operasyonunda tutuklanan kamu görevlisi, cezaevinde intihar etti

        Terkinler çetesi operasyonunda tutuklanan kamu görevlisi, cezaevinde intihar etti

        Bursa'nın İnegöl ilçesi merkezli 4 ilde Terkinler çetesine yönelik operasyonda tutuklanan 16 şüpheliden kamu görevlisi İsmail Hakkı Erdem'in (53), dün gece kaldığı cezaevinde yaşamına son verdiği belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 12:48 Güncelleme: 30.09.2023 - 12:52
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        Operasyonda tutuklanan memur intihar etti
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İnegöl merkezli faaliyet yürüten Terkinler çetesine yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Buna göre; İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 'Tefecilik', 'Yağma', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İnsan ticareti' suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 şüpheliye yönelik, 25 Eylül'de operasyon düzenlendi.

        "İnegöl Terkinler çetesi çökertildi"
        "İnegöl Terkinler çetesi çökertildi"

        Bursa İnegöl merkezli, İstanbul, Ankara ve Erzurum'daki 57 adrese eş zamanlı baskınlarda 450 jandarma personeli görev aldı. Aralarında elebaşı ile 1 kamu görevlisinin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarındaki aramalarda 7 tabanca, 5 pompalı av tüfeği, tabancalara ait 9 şarjör, 1387 mermi ve 762 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

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        ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN 2 MİLYON LİRA ÇIKTI

        Operasyon kapsamında İnegöl'de bir eve yapılan baskında çamaşır yıkama ve kurutma makinelerinin içinde 2 milyon TL ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1540 euro, 5 bin dolar, 410 gram altın, 21 milyon TL değerinde yazılı senet, 330 tapu senedi, 410 çek, 71 çek koçanı, 475 boş senet, 8 senet koçanı, 45 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 4 tablet bilgisayar, çok sayıda sim kart, usb bellek ve doküman bulundu.

        Jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınıp Bursa'ya getirilen çete üyelerinin, MASAK ile iletişime geçilerek başlatılan çalışma sonucunda 6 milyar TL değerindeki mal varlığına da el konuldu.

        MAHKEMEDEKİ İŞLEMLERİ 24 SAAT SÜRDÜ

        Gözaltı süresi uzatılan çete üyelerinin işlemleri dün tamamlandı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakılırken, aralarında çete lideri Nazi Terkin'in (57) de olduğu 32 şüpheli Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri tarafından adliyeye götürüldü.

        Savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden çete lideri Nazi Terkin, oğulları Erkan Terkin (33) ve Mehmet Terkin (28) ile Esat Kartal, Cemil Kartal, Osman Ceylan, Cahit Barışer, İsmail Hakkı Erdem, Akın Badın, Harun Yılmaz, Osman Kartal, Kenan Yürekli, Ali İhsan Özalp, Zeki Balcı, Yunus Demirdağlı, Tarkan Güzel, 'Tefecilik', 'Yağma', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İnsan ticareti' suçlarından tutuklanıp Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 16 şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Bu arada, resmi bir kurumda şube müdürü olarak çalışırken operasyon kapsamında tutuklanan İsmail Hakkı Erdem'in dün gece koyulduğu Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi'nde, tek kişilik hücresinde intihar ettiği belirtildi.

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