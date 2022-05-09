Teras kattaki vahşette korkunç iddia! Katil kardeşi çıktı

21 bıçak darbesiyle öldürülen Cenk Çağın Ünlü cinayetinde katil yakalandı!
Son dakika haberine göre İstanbul’da bir apartmanın teras katında öldürülmüş halde bulunan Cenk Çağın Ünlü’nün katil zanlısının kardeşi C. Ünlü olduğu iddia edildi. Polis tarafından yakalanan zanlı tutuklandı
Son dakika... Ünlü bir şarap markasının satış temsilciliğini yapan 38 yaşındaki Cenk Çağın Ünlü, İstanbul Şişli'de bir apartmanın teras katındaki dairede yaşıyordu.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yakınları ve arkadaşları, kendisine ulaşamayınca polisi arayıp yardım istedi.
Polis, Ünlü’nün yaşadığı teras katındaki daireye gitti. Zile basıldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine çağırılan çilingir kapıyı açtı. İçeri giren polis, Ünlü’nün cansız bedenini buldu. Ünlü'nün 21 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Yapılan incelemede Ünlü’nün cansız bedeninin birkaç günlük olduğu, Ramazan Bayramı’nda öldürülmüş olabileceği değerlendirildi. Polis, kamera görüntülerini incelemeye aldı.
KATİLİ KARDEŞİ ÇIKTI
Bir görgü tanığı Ünlü'nün evinden Ramazan Bayramı’nda bir kişinin valizle çıktığı söyledi. Yapılan çalışmalarda, Ünlü’nün en son kardeşi ile görüştüğü belirlendi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri öldürülen Cenk Çağın Ünlü'nün kardeşini gözaltına aldı. Beyoğlu'nda gözaltına alınan kardeş C. Ünlü sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
ELİ KESİK, KAN VE PARMAK İZLERİ BULUNDU
Öte yandan soruşturmada katil zanlısı kardeşle ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, C. Ünlü’nün olay günü evden elinde bavulu ile çıktığı tespit edildi. Evden çıkan C. Ünlü'nün, Beyoğlu’nda gittiği otele giriş görüntüleri de elde edildi.
Olay yerinde yapılan incelemede, C. Ünlü’nün olay yerinde parmak izleri tespit edildi. Otelde gözaltına alınan zanlı C. Ünlü’nün elinde kesi izlerine rastlanıldı. Kıyafetlerinde ve çantasında kan izleri bulundu. Olayda kullanıldığı belirtilen bir bıçak da ele geçirildi. Elde edilen eşyalara el konuldu. Kıyafet, çanta ve bıçak incelenmeye alındı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Cenk Çağın Ünlü cinayetinde flaş gelişme! Katil kardeşi çıktı... - Haberler/son-dakika-teras-kattaki-vahsette-korkunc-iddia-katil-kardesi-cikti-3432556
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