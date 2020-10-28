Alaşehir Belediyesi cumhuriyetin 97. yıl dönümü nedeniyle ilçeyi bayraklarla donattı. Sevgi yolları süslenirken, İstiklal Caddesi de Atatürk posteri ve Türk Bayrağı’nın bulunduğu 1000 metre uzunluğunda bayrakla süsledi.
İHA'nın haberine göre, dün gece bayrakların asılma çalışması esnasında, ipin kopması sonucu bayrakların yere düşmesi üzerine görevliler kısa bir sürede bayrakları yerden kaldırdı.
Bayrakların toplanması esnasında park halindeki bir otomobilin, yerinden hareket ederek, bayrağın üzerinden geçmesi ve o anların fotoğraflanarak sosyal medyada 'Alaşehir Belediyesi bayrakları yere serdi' şeklinde algı oluşturulmaya çalışılmasına ise tepki yağdı. Manisa Valiliği de konu hakkında soruşturma başlattı.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü nedeniyle şehrimizi bayraklarla süslüyoruz. İnşallah bayramımızı da en güzel şekilde kutlayacağız. Sosyal medya üzerinden yapılan eleştirileri değerlendirerek kimse bizim bayrak sevgimizi, Atatürk sevgimizi sınamasın.
Biz Atatürk çocuğuyuz, bayrağımızı da çok severiz. Bayrak ipinin uzunluğu bin metre, personelimiz bayrak asma çalışmaları esnasında, bayrak ipi kopmuş ve bayraklar yere düşmüş. Kısa sürede bayraklar toplanmışlar. Ancak bu esnada densiz, kendini bilmezin birisi park halindeki otomobiliyle, bayrakların üzerinden hareket etmiştir. Bu davranış affedilir bir davranış değildir. Bayrağa yapılan bu saygısızlığı kınıyorum. Sosyal medya üzerinden yapılan karalama paylaşımlarını da vatandaşlarımızın taktirine bırakıyorum." dedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan Manisa Valiliği sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflar ve yapılan haberlerle ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Basın yayın organlarında yer alan Alaşehir ilçemizde şanlı bayrağımızın ve Atatürk posterlerinin yere serildiği ve üzerinden araç geçtiğine dair görüntülerle ilgili olarak; olayın meydana gelmesinde ihmal ya da kusuru bulunanlarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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