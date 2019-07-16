16 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Temsilciler Meclisi, Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının açığa çıkarılmasının talep edildiği ve ayrıca Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerinin kınandığı iki tasarıya imza attı.
Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan iki ayrı oylamada vekiller, Suudi yönetimini hedef aldı.
Aynı zamanda Washington Post gazetesi yazarı olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesinde sorumluluğu olan veya ölüm emrini verenlerin açığa çıkarılmasını talep eden yasa tasarısı 7 hayır oyuna karşı 405 evet oyu ile kabul edildi.
Demokrat vekil Tom Malinowski'nin sunduğu ve "Suudi Arabistan İnsan Hakları ve Sorumluluk Yasası" başlığıyla kabul edilen tasarıda, yasalaşması halinde ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün söz konusu cinayetin sorumlularını kamuya açık şekilde ifşa etmesini ve bu kişilere vize yasağı uygulanmasını talep ediliyor.
Söz konusu tasarının Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoda da kabul edilmesinin ise zor olduğu belirtiliyor.
Öte yandan Temsilciler Meclisi, ayrı bir oylama ile Suudi Arabistan'ın bazı kadın aktivistleri hapsetmesini kınayan bir karar tasarısını kabul etti.
ABD Kongresi daha önce Kaşıkçı cinayetinden Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MBS) sorumlu olup olmadığının açıkça ortaya konulmasını talep eden bir tasarıyı ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına göndermiş, ancak Trump yasal olarak cevap vermesi gereken 120 günlük sürede Kongreye bu konuda bir bildirim yapmamıştı.
Öte yandan ABD Senatosu, Kaşıkçı cinayetinden MBS'nin sorumlu olduğunu kabul eden bir karar tasarısını kabul etmiş, böylece söz konusu cinayetten dolayı MBS'yi açıkça suçlamıştı.
Trump ayrıca ABD'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören bir yasa tasarısını nisan ayında veto etmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!