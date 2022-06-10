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Temizlikle gelen ölüm!

Sinop’ta bir apartmanın ikinci katındaki evinde temizlik yaparken camdan düşen 67 yaşındaki Remziye Özay, hayatını kaybetti. Bölgeye sevk edilen emniyet güçlerince çevre güvenliği alınırken, Özay'ın sinir krizi geçiren yakınları ile komşuları sakinleştirilmeye çalışıldı

10.06.2022 - 13:23 | Güncelleme: ABONE OL
Temizlikle gelen ölüm! Son dakika: Temizlik yaparken camdan düşerek hayatını kaybetti!
Temizlikle gelen ölüm!
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İHA

Sinop'ta, bugün saat 11.00 sıralarında Sinop Ada Mahallesi Yusufaralığı Sokak üzerinde yürek yakan bir olay meydana geldi.

İKİNCİ KATTAN DÜŞTÜ

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın ikinci katında yaşayan Remziye Özay (67), evde temizlik yaptığı sırada camdan apartmanın girişine düştü.

SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİLER

Özay’ın düşerken bağırışını duyan çevredekiler, hemen yardıma koştu. Yaşlı kadını yerde yatarken gören çevredekiler, durumu 112’ye bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özay’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bölgeye sevk edilen emniyet güçlerince çevre güvenliği alınırken, sinir krizi geçiren yakınları ise sakinleştirilmeye çalışıldı. Özay'ın komşuları gözyaşlarına boğuldu.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesi sonrası yaşlı kadının cansız bedeni, cenaze nakil aracı ile Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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