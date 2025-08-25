TEM'de kaza! Trafik durdu: 1 ölü, 16 yaralı!
İstanbul'da, Küçükçekmece TEM Otoyolu Halkalı mevkiinde aralarında kamyonun ve 2 otobüsün karıştığı kaza nedeniyle trafik durdu. Kazada 1 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı öğrenilirken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saat: 09.00'dan itibaren yol kontrollü olarak trafiğe açıldı
İstanbul Küçükçekmece'de, TEM Otoyolu Edirne istikametinde, sabah saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi.
CAN KAYBI VE YARALILAR VAR
AA'daki habere göre aralarında hafriyat kamyonu ve 2 otobüsün de karıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.
TEM'DE TRAFİK DURDU
Kaza nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapandı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
