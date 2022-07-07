TEM'de zincirleme kaza! 3 TIR ve 1 otomobil

İstanbul TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme kaza trafik yoğunluğuna neden oldu.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde ilerleyen 41 U 7036 plakalı kamyon, Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kavşağı yakınlarında, önünde seyreden yabancı plakalı otomobile arkadan çarptı.

Otoyolda aynı yönde ilerleyen tır da kamyona çarparken, arkadan gelen hafriyat kamyonu da tıra vurdu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi.

Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Fotoğraflar: İHA