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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: TEM'de okul servisi devrildi! | Son dakika haberleri

        Servis devrildi! 7'si öğrenci 10 yaralı var

        İstanbul'da TEM otoyolunda okul servisi devrildi. Kazada 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:30 Güncelleme: 25.12.2024 - 17:48
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        Servis devrildi! 7'si öğrenci 10 yaralı var
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        İstanbul Kağıthane'de okul servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde Edirne istikametine ilerleyen hafif ticari araç, önce bariyerlere ardından okul servisine çarptı.

        Fotoğraf: DHA

        Çarpmanın etkisiyle savrulan okul servis aracı devrilerek yan yattı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        YARALILARDAN 7'Sİ ÖĞRENCİ

        Kazada, servis aracındaki 7 öğrenci, servis şoförü ve hostesi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

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        Fotoğraf: DHA

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, 4 şeritli yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı.

        Kazaya karışan araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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