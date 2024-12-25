Servis devrildi! 7'si öğrenci 10 yaralı var
İstanbul'da TEM otoyolunda okul servisi devrildi. Kazada 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı
İstanbul Kağıthane'de okul servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde Edirne istikametine ilerleyen hafif ticari araç, önce bariyerlere ardından okul servisine çarptı.
Fotoğraf: DHA
Çarpmanın etkisiyle savrulan okul servis aracı devrilerek yan yattı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILARDAN 7'Sİ ÖĞRENCİ
Kazada, servis aracındaki 7 öğrenci, servis şoförü ve hostesi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, 4 şeritli yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı.
Kazaya karışan araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.