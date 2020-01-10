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TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde emniyet şeridindeki minibüse çarpan motosiklet savrularak özel halk otobüsünün altına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada 2 kişi öldü.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden 34 LC 9784 plakalı motosiklet, arızalandığı için emniyet şeridinde duran 34 RS 3954 plakalı minibüse çarptıktan sonra yola savruldu. Bu sırada motosiklet, sağ şeritte ilerleyen 34 LC 9784 plakalı özel halk otobüsün önüne devrildi.
METRELERCE ARACIN ALTINDA SÜRÜKLEDİ
Otobüs, sürücü frene basmasına rağmen motosikleti metrelerce aracın altında sürükledi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.
MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ KONUŞTU
Arızalandığı için emniyet şeridinde bekleyen minibüsün sürücüsü Mehmet Budak "Minibüs arızalanınca emniyet şeridine çekerek, kaputu açmıştık. Motosiklet bize çarptıktan sonra otobüsün altında kaldı" diye konuştu.
KAZA ANI KAMERADA
2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin minibüse çarptıktan sonra otobüsün altına girdiği görülüyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor
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