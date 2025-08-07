Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: TEM'de 10 araçlık zincirleme kaza! | Son dakika haberleri

        TEM'de 10 araçlık zincirleme kaza!

        Sakarya'da TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olayda 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 10:55 Güncelleme: 07.08.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEM'de 10 araçlık zincirleme kaza!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya'da TEM Otoyolu’nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım bir süre aksadı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Sapanca ilçesi geçişi Ankara istikametinde meydana geldi.

        Aynı yönde giden ve sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 10 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlarda bulunan 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Kazaya karışan araç sürücülerinden Cihan Metin, “Biz Ankara istikametine gidiyorduk. Kazanın olduğunu gördük yavaşladık ve bize arkadan vurdular yaralılar var. Can kaybı olmamasına sevindik inşallah da olmaz” dedi.

        Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşım bir süre aksadı. Jandarma ekipleri araç geçişlerini kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Almanya'da döner krizi
        Almanya'da döner krizi
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!
        Son kurban Gonca oldu! Kocası boğazından bıçakladı!
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        "F.Bahçe turu İstanbul'da geçer!"
        Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi
        Trump'ın karşılıklı tarifeleri yürürlüğe girdi
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Üniversiteli genç kız orman yolunda ölü bulundu
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Wilfred Ndidi, Beşiktaş için İstanbul'da!
        ABD'de bir ilk: Yapay zekaya terapi yasağı
        ABD'de bir ilk: Yapay zekaya terapi yasağı
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Kapadokya'da görsel şölen
        Kapadokya'da görsel şölen
        Iraklı Sally'nin faili, seri katil çıktı iddiası!
        Iraklı Sally'nin faili, seri katil çıktı iddiası!
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Çip ithalatına yüzde 100 oranında tarife yolda
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Habertürk Anasayfa