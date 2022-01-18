FETÖ tehdidiyle 6.6 milyonluk dolandırıcılık!

Adana ve Şanlıurfa'da telefonla arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları 12 kişinin 6 milyon 600 bin lirasını dolandırdığı belirlenen şebekeye ilişkin detaylar ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 8 ilde telefonla aradıkları 12 kişiyi, kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp 6 milyon 600 bin lira dolandıran şebekeyi tespit etti.
3 AYLIK TAKİPLE 28 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Şebekeyi 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrası deşifre eden polis, 28 şüpheliyi saptadı. Ekipler, savcılığın şüpheliler haklarında yakalama kararı çıkarmasının ardından 14 Ocak sabahı Adana ve Şanlıurfa´da operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda, aralarında şebeke lideri A.E.'nin de bulunduğu 2'si kadın, 28 şüpheli gözaltına alındı.
'FETÖ OPERASYONUNDA KİMLİĞİNİZ ÇIKTI'
Operasyonun ardından şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin, ağlarına düşürdüğü kişilere "FETÖ'ye yapılan operasyonda bir evden kimlik fotokopiniz çıktı. Bu nedenle inceleme yapacağız. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz hesaba yatırın. Operasyondan sonra geri vereceğiz" dediği öğrenildi.
1.5 MİLYON LİRA DOLANDIRILMAKTAN KURTARILDI
Ayrıca şüphelilerin, yaptıkları telefon görüşmelerinde, mağdurlara korkuya kapılmaları için, polis telsizi sesi dinlettikleri de saptandı. Polisin teknik takibi sırasında 6 kişinin, 1 milyon 500 bin lirasının dolandırılmaktan kurtarıldığı belirtildi.
ŞEBEKE LİDERİ İLE BİRLİKTE TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında şebeke lideri A.E.'nin de bulunduğu 28 şüpheliden 18'i mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı, 5'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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