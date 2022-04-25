Tekstil fabrikasında feci yangın!

Son dakika... Merkez Eyyübiye ilçesindeki OSB'de bulunan tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadaki işçilerin tahliye edildiği öğrenildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.