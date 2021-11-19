Tekstil fabrikası alevlere teslim!

AA

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE EDİYOR

AA'da yer alan habere göre, Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Uşak Belediyesi itfaiyelerine bağlı çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor.