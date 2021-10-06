Teksas'ta bir lisede silahlı saldırı

Timberview Lisesi'nde yaşanan saldırı sonrasında öğrencilerin sınıflarına, personellerin ofislerine kilitlendiği belirtildi.

Yaralanan 4 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Polisin aktardığı bilgiye göre aranan şüpheli 18 yaşındaki Timothy George Simpkin. Yetkililer, silahlı çatışmanın okulda çıkan kavga sonrasında meydana geldiğini söyledi.

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