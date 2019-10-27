ABD'nin Teksas Eyaleti'nde, Dallas Morning News gazetesinde yer alan haberde, Greenville kentindeki Texas A&M Üniversitesi'nde düzenlenen mezunlar partisinde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

"EN AZ 2 ÖLÜ VE 10'DAN FAZLA YARALI"

AA'da yer alan habere göre yetkili makamlar, henüz olayı doğrulamazken bazı sosyal medya platformlarında bir parti salonunda etrafta silahla yaralanmış kişilerin olduğu görüntüler yayımlandı. Yerel yayın yapan WFAA-TV kanalının muhabiri Jason Whitely, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Texsas A&M Üniversitesi kampüsünde düzenlenen saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla yaralı olduğunu aktardı.

OTOMATİK SİLAHLARLA TARADI İDDİASI

Saldırıda otomatik silah kullanıldığının sanıldığını ifade eden Whitely, saldırının nedeninin ne olduğunun henüz bilinmediği kaydetti. Olay yerine çok sayıda ambulansın sevk edildiği doğrulandı. Saldırganın kimliği ve yakalanıp yakalanmadığı henüz bilinmiyor.