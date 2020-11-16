Edinilen bilgiye göre, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu “Ak Reis” isimli tekne gece saatlerinde arza yapınca Akliman açıklarında avlanmaya çıkan balıkçılar tarafından fark edildi.

İHA'nın haberine göre, balıkçılar durumu Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından Akliman açıklarında teknede yakalanan sığınmacılar, aynı tekneyle Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığına getirildi.

Kaçak göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'na yerleştirildi. Buradaki yapılan işlemlerin ardından göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.