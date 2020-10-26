Kentte, Kumbağ Mahallesinde yaşayan M.K. (50) rahatsızlanınca yakınları tarafından Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

AA'nın haberine göre metil alkole bağlı zehirlenme tanısıyla müşahedeye alınan M.K. kurtarılamadı.