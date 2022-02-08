Tekirdağ'da sağanak kâbusu! Sel sularına kapıldı

AA

Alınan bilgiye göre, M.D'nin kullandığı 39 DH 779 plakalı otomobil, Edirköy Mahallesi'nde köprüden geçmeye çalıştığı sırada taşan dere suları nedeniyle sürüklenmeye başladı.

AA'da yer alan habere göre, kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücü M.D, sağlık ekiplerden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

Öte yandan aşırı yağış nedeniyle Ergene Deresi de taştı. Jandarma ekipleri derenin bulunduğu köprüyü araç ve yaya trafiğine kapatırken, suya kapılan otomobilin çıkartılması için çalışma başlatıldı.