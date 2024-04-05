Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
Tekirdağ'da çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Kentin Ergene ilçesinde bir bulaşık süngeri fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekip tarafından müdahale edildi. Yangın yaklaşık 3 saat 15 dakika süren bir çalışma sonrası söndürüldü. Soğutma işlemleri devam ediyor
Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın 3 saat 15 dakikalık bir müdahalenin ardından söndürüldü.
AA'da yer alan habere göre ilçede bulaşık süngeri ve bulaşık bezi üreten fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 3 saat 15 dakikalık bir müdahalenin ardından söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor...
Fotoğraflar: DHA