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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Tekirdağ'da feci yangın! Sünger fabrikası alevlere teslim!

        Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

        Tekirdağ'da çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Kentin Ergene ilçesinde bir bulaşık süngeri fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekip tarafından müdahale edildi. Yangın yaklaşık 3 saat 15 dakika süren bir çalışma sonrası söndürüldü. Soğutma işlemleri devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 16:12 Güncelleme: 05.04.2024 - 19:38
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        Sünger fabrikası alevlere teslim!
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        Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın 3 saat 15 dakikalık bir müdahalenin ardından söndürüldü.

        AA'da yer alan habere göre ilçede bulaşık süngeri ve bulaşık bezi üreten fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 3 saat 15 dakikalık bir müdahalenin ardından söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor...

        Fotoğraflar: DHA

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