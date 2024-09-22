Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapı kimyasalları üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

AA'da yer alan habere göre Bahçeağıl Mahallesi'nde yapı kimyasalları üreten fabrikanın çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu.

Yangına müdahale için itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrika, araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.

Fabrikada yapı kimyasalları üretildiğini ifade eden Soytürk, "Yangının sebebi gaz ile ilintili olarak elektrikten kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin yaklaşık 15 aracı, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nden 2 araç, Orman Bölge Müdürlüğünün şu an 2 aracı burada, 3 aracı ise yolda. BOTAŞ ve Opet firmalarının kimyasal yangınlara karşı özel itfaiyeleri de şu an burada. Arkadaşlarla yaptığım görüşmelerde yangın kontrol altına alınmış durumda. Bir ev hafif şekilde etkilendi yangında. Yangının başka yerlere de yayılmaması için Emniyet Müdürlüğümüzün 3 TOMA da burada. İnşallah kısa süre içerisinde soğutma çalışmalarını tamamlayacağız." dedi.

Fotoğraflar: DHA