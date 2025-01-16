Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısı 6 saat sürdü. Sözlü savunmalar yapıldı.

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Herhangi bir karar açıklanmadı, gerekçeli karar açıklanması için süre; 10 gün olarak belirtildi.

Teğmen Ebru Eroğlu "Bugün sonuç ne olursa olsun, bizim ve sizlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaklar. Bizler Atatürk'ün önce sıra arkadaşı, sonra silah arkadaşı olduk. Hayatımızın geri kalanında da bu minvalde hareket edeceğiz şüphesiz." demişti.