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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Teğmenlerin sözlü savunması alındı | Son dakika haberleri

        Teğmenlerin sözlü savunması alındı

        TSK'dan ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 5 teğmenin sözlü savunması sona erdi. Gerekçeli olarak hazırlanacak karar, 10 iş günü içinde açıklanacak

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 16.01.2025 - 22:25 Güncelleme: 17.01.2025 - 00:30
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        Teğmenlerin sözlü savunması alındı
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        Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısı 6 saat sürdü. Sözlü savunmalar yapıldı.

        Herhangi bir karar açıklanmadı, gerekçeli karar açıklanması için süre; 10 gün olarak belirtildi.

        Teğmen Ebru Eroğlu "Bugün sonuç ne olursa olsun, bizim ve sizlerin göğsündeki Harp Okulu rozetini alamayacaklar. Bizler Atatürk'ün önce sıra arkadaşı, sonra silah arkadaşı olduk. Hayatımızın geri kalanında da bu minvalde hareket edeceğiz şüphesiz." demişti.

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