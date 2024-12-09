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        Haberler Ekonomi Para TCMB toplam rezervleri, tüm zamanların en yüksek seviyesinde - Para Haberleri

        TCMB toplam rezervleri, tüm zamanların en yüksek seviyesinde

        TCMB toplam rezervleri, 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 17:07 Güncelleme: 09.12.2024 - 17:24
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        TCMB rezervleri rekor seviyede
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        TCMB analitik bilançosundan yapılan hesaplamalara göre, Merkez Bankasının toplam rezervleri, 6 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1,7 milyar dolar artarak 157,7 milyar dolardan 159,4 milyar dolara çıktı.

        Swap hariç net rezervler de 2,6 milyar dolar artışla 45,9 milyar dolardan 48,5 milyar dolara yükseldi.

        Böylece TCMB toplam rezervleri ve swap hariç net rezervleri, 6 Aralık haftasında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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