TCMB faiz kararını bugün açıklayacak

SON DAKİKA! TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Başkan Şahap Kavcıoğlu yönetiminde toplandı. Piyasaların merakla beklediği TCMB'nin faiz kararı PPK toplantısının ardından saat 14:00'da açıklanacak.

Mart ayında politika faizinin yüzde 19'a çıkarılmasının ardından nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarında TCMB faizleri değiştirmeyerek sabit tutmuştu. Bununla birlikte söz konusu toplantılarda karar metninde önemli değişiklikler göze çarpmış ve TL varlıkların fiyatları buna bağlı olarak dalgalanmıştı.

Kavcıoğlu'nun ilk kez başkanlık ettiği PPK nisan ayı toplantısında "sıkı para politikasının kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceği" ve "Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacağı' mesajları metinden çıkarılmış ve TCMB'nin ilk fırsatta faiz indirimine gidebileceğine yönelik sinyaller güçlenmişti.

Kavcıoğlu daha sonra yaptığı açıklamalarda ise "Enflasyonda yüzde 5 hedefi yakalanana kadar politika faizi, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde oluşacak" ifadelerini kullanırken TCMB'nin enflasyon raporunda yer alan tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasında mevcut duruşun korunacağı algısı güçlendi.

Haziran ayı PPK metninde ise "Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir." ifadeleri yer aldı.

Bir önceki karar metninde ilgili bölümde 'mevcut duruş' ifadesi kullanılırken son karar metnine 'sıkı' ve 'kararlılıkla' ifadelerinin eklenmesi dikkati çekmişti.

Bugünkü toplantıda da politika faizinin değişmesi beklenmiyor ancak TCMB'nin sıkı duruş vurgusunun devam etmesi yönelik sinyaller güçlü zira TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre haziran ayında tüketici enflasyonu yükselmeyi sürdürerek aylık yüzde 1.94, yıllık yüzde 17.53 seviyesine çıkmıştı.