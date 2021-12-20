AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 ve 29 Aralık vadeli repo ihaleleri ile piyasaya sırasıyla 82 milyar 999 milyon 999 bin 969 lira ve 29 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.

İhalelere 322 milyar 410 milyon liralık teklif geldi.

İhalelerde basit faiz yüzde 14, bileşik faiz ise 27 Aralık vadelide yüzde 15,01, 29 Aralık vadelide yüzde 15 seviyesinde gerçekleşti.