SON DAKİKA!

29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Cumhuriyet merkez Bankası (TCMB) Başkan Murat Uysal bugün Türkiye Bankalar Birliği Üyelerine bir sunum yaptı. Uysal, sunumda şu temel mesajları verdi:
EKONOMİDEKİ TOPARLANMA ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE SÜRÜYOR
Küresel büyüme görünümünde zayıflama eğilimi belirginleşmiştir.
Gelişmiş ülkelerde para politikasında beklenen gevşeme sürecine karşın, küresel ticarete ilişkin belirsizlikler finansal piyasalarda ve gelişmekte olan ülkelere portföy akımlarında oynaklığın yüksek seyretmesine neden olmaktadır.
İktisadi faaliyetteki toparlanma ikinci çeyrekte ılımlı bir şekilde devam etmiştir. Net ihracat dönemlik büyümenin sürükleyicisi olmuştur.
Ekonomideki toparlanma üçüncü çeyrekte sürerken, sektörel yayılım da bir miktar iyileşmektedir.
ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNDEKİ İYİLEŞME DEVAM EDİYOR
Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir.
Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir.
Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir politika duruşu ve güçlendirilmiş politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı öngörülmektedir.
Enflasyonun 2019 yılsonunda yüzde 13,9 olarak gerçekleşeceği; 2020 yılsonunda yüzde 8,2’ye, 2021 yılsonunda ise yüzde 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir.
İç talep koşullarının enflasyon üzerindeki sınırlayıcı etkisine karşın, enflasyon beklentilerinin bulunduğu seviyeler önümüzdeki dönemde enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir.
'PARA POLİTİKASINDA TEMKİNLİ DURUŞ KORUNUYOR'
Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığı, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşımaktadır.
Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruş korunmaktadır.
Parasal sıkılığın düzeyi ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir.
Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.
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