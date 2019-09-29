Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TCG Kınalıada denize indirildi. Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Kınalıada'nın tasarım, inşa ve entegrasyon faaliyetleri burada yürütüldü. Firmalarımızın altında 50'yi aşkın yerli firma alt yüklenici olarak görev yaptı. Kınalıada ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Atmaca füzemizi kullanacak. Savaş yönetim sistemi de ilk kez Kınalıada gemimizde yer alacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Kınalıada gemisinin Deniz Kuvvetleri'ne teslim töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Deniz kuvvetlerimiz birikimi, donanımı ve üstlendiği tüm görevlerde elde ettiği başarılar bizi gururlandırıyor. Ürettiğimiz Heybeliada'yı, Büyükada'yı ve Burgazada'yı denize indirmiştik. MİLGEM'de edinilen tecrübeyle yerlilik oranını yüzde 70 seviyesine yükselttik.

Kınalıada'nın tasarım, inşa ve entegrasyon faaliyetleri burada yürütüldü. Firmalarımızın altında 50'yi aşkın yerli firma alt yüklenici olarak görev yaptı. Kınalıada ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Atmaca füzemizi kullanacak. Savaş yönetim sistemi de ilk kez Kınalıada gemimizde yer alacak.

"TÜRKİYE 10 ÜLKEDEN BİRİ"

MİLGEM projemizin 5'inci gemisi ada sınıfı firkateynlerimizin inşasına da sözleşmenin imzalanmasıyla başlandı. Hizmete giren korvetlerimiz milli ve uluslararası tatbikatta yer alarak, görevleri başarıyla yerine getirdi. Bugün denize iniş töreni için bir araya geldiğimiz bu gemimizin gücümüze güç katacağına inanıyorum. Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olmuştur.

Ülkemiz ile dost ve kardeş devletlerin ihtiyaçlarını karşılayacak dizel-elektrikli denizaltı için çalışmalarımız sürüyor. Buradaki ilk yüzer havuzu kasım ayında hizmete alıyoruz. Askeri ve sivil tersaneler arası işbirliğini artırarak dünyadaki yerimizi genişletmeyi planlıyoruz.

F-35 MESAJI

Türkiye'nin savunma sanayi alanında kat ettiği mesafe istiklaline ve istikbaline daha güvenle bakmasını sağlamıştır. F-35 konusunda yaşananlar bizim kararlılığımızı artırmıştır. Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa etmişsek, nasıl Atak helikopterlerini, İHA'larımızı, SİHA'larımızı uçurmuşsak kendi savaş uçağımızı da yapacağız. Hedefimizi 2023 yılında savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı kaldırmaktır. Savunma ve havacılık ihracatımız yaklaşık 2,5 milyar doları buldu.

Maden uyuyan devi uyandırdılar, sonuçlarına da katlanacaklar. Açık ikazlarımıza rağmen üstümüze geliyorlar, bunun da sonuçlarına katlanacaklar. Türkiye'yi ve Türk milletini tanıyamamış olanlara kendimizi tanıtmaya devam edeceğiz.

KEŞMİŞ VE FİLİSTİN SORUNU

Keşmir'de 8,5 milyon insan açık hava hapishanesinde yaşamaya mecbur ediliyor. Her türlü işkenceye maruz kalıyorlar. Filistin'de yaşananlar da aynısı. Dünyadaki güçlü ülkeler ne diyor, sesleri çıkıyor mu? Sadece biz konuştuk, Malezya konuştu. Herkesin zihinlerinde başka senaryolar var. Bizim zihnimizde tek senaryo var. Biz Hakk'ın ve haklının yanında olmaya devam edeceğiz.

YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA YAPILDI

İstanbul Tersane Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Savunma Sanayi İcra Kurulu'nun 2004'teki kararının ardından yerli savaş gemisi üretmek amacıyla başlatılan MİLGEM Projesi kapsamında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yapımı tamamlanan Heybeliada, Büyükada ve Burgazada korvet gemilerinin ardından Kınalıada 4. gemi olma özelliğini taşıyor. Kınalıada korvetinin tasarım, inşa ve entegrasyon faaliyetleri İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Gerekli olan tasarım, araştırma-geliştirme, tedarik ve hizmet alımı kapsamındaki çok sayıda eş zamanlı proje Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yerli ve milli imkanlar ölçüsünde yürütüldü.

50'Yİ AŞKIN YERLİ FİRMA ALT YÜKLENİCİ OLARAK GÖREV YAPTI

Platform sistemleri ve dizayn hizmetleri STM, silah ve sensör sistemleri ASELSAN, savaş yönetim sistemi HAVELSAN tarafından sağlanan Kınalıada korvetinde 50'yi aşkın yerli firma alt yüklenici olarak görev yaptı. Kınalıada korvetinde, bu zamana kadar yurt dışından tedarik edilen ABD yapımı "Harpoon" deniz füzesi, ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen "Atmaca" füzesi de kullanılıyor. HAVELSAN ve Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı'nın birlikte geliştirdiği Ağ Destekli Savaş Yönetim Sistemi "Advent" de ilk kez Kınalıada gemisinde kullanılıyor.

GEMİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kınalıada, Türk Deniz Kuvvetleri'nin sürat, denizcilik ve stabilite isteklerini karşılayacak şekilde geliştirilmiş tek gövdeli deplasman tipi tekne formunda. 99 metre boyundaki ve genişliği 14.4 metre olan gemi, 2400 ton deplasmanı ve 3.6 metre su çekimiyle, 5 deniz durumunda kısıtsız, 6 ve üzeri deniz durumlarında ise kısıtlı harekat kabiliyetine sahip olmakla birlikte, ana tahrik sistemi, bir adet gaz türbini ve iki adet dizel makineden meydana gelmekte. Kınalıada, 29 deniz mili azami sürate ulaşabilirken, 10 tonluk bir helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip ve 4 deniz şiddetine kadar helikopter uçuş harekatı icra edebilmekte. Kınalıada, çoğunluğu yerli imkanlarla geliştirilmiş ileri teknoloji sensör, elektronik harp, navigasyon ve haberleşme sistemleri ile donatıldı. Kınalıada, asimetrik, yüzey, hava ve sualtı tehditlerine yönelik savunma, aldatma, karıştırma ve bertaraf etme sistemlerine de sahip.