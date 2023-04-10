TCG Anadolu denizlerde! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi sırada tam uçak gemisi inşa etmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'ne katıldı. Programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de iştirak etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Ordumuz, sanayimiz için önemli bir projenin teslim vesilesiyle bir aradayız. İnşasında 30 Nisan 2016'da başlanan TCG Anadolu gemimizin ilk törenini burada icra etmiştik. Ülkemizin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu'nun ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi ikinci etabı bu uçak gemisinin tamını inşa etmek. Onun da görüşmelerini yapıyoruz ve bunu da başaracağız.

Mavi Vatan'a kazandıracağımız Milgem 3 yeni firkateynimizin sac kesimini bugün gerçekleştiriyoruz. TCG Anadolu en büyük helikopterler ve İHA'ların iniş kalkıp yapabileceği, kendi alanındaki ilk savaş gemisidir. Dünyanın ilk SİHA gemisidir. Bu gemimize Bayraktar, Kızılelma, İHA ve Hürjet iniş kalkış yapabilecek.

Taşıdığı tanklar ve amfibi araçlarla bu gemi dünyanın her köşesinde insani ve askeri operasyon gerçekleştirmemiz imkan sağlayacak. Yerlilik olanı yüzde 70 olan bu gemide 131 alt yüklenici görev aldı.

Gemide yer alan silah sistemleri, elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama sistemleri, lazer ikaz sistemleri, radarlar yerli ve milli sanayimiz tarafından gerçekleştirildi. Doğal afet yardım görevleri için de kullanabileceğimiz bu gemide hastane ve ameliyathane yer alıyor. TCG Anadolu sayesinde oyun değiştiren teknolojilere öncülük eden bir ülke haline geleceğiz.