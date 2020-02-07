AA

TBMM Başkanı Şentop, AP Başkanı David Maria Sassoli'ye hitaben yazdığı mektupta, "Başkanı olduğunuz Avrupa Parlamentosu (AP) çatısı altında 5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen gayriresmi etkinlikte Avrupa Birliğinin (AB) terör örgütleri listesinde bulunan PKK üyelerinin katılımıyla terör örgütü propagandası yapıldığını öğrenmekten derin bir üzüntü duyuyor, bu skandal faaliyeti şiddetle kınıyorum" dedi.

"Söz konusu etkinlik güya, hukuku ve evrensel değerleri savunan AP için tam anlamıyla bir utanç vesilesidir" diyen TBMM Başkanı, tepkisini şöyle sürdürdü:

"Üzülerek ifade etmek isterim ki, etkinlikte yaşanan gelişmeler terörü ve terör örgütlerini meşrulaştırmanın dışında başka hiçbir amaca hizmet etmemiştir. Bu etkinlik, yaklaşık 40 yıldır on binlerce vatandaşını terör eylemlerine kurban vermiş Türk halkının yüreğinde ve vicdanında ise derin bir yara açmıştır. Etkinliğin gerçekleştirilmesine izin veren AP, terör örgütü üyelerinin AP binalarına girmelerini yasaklayan AP Başkanlık Bürosunun 2 Ekim 2017 tarihli kararını ihlal ederek, kendi kurallarıyla ters düşmüştür."

"TERÖR, AVRUPA'NIN VE DÜNYANIN ORTAK DÜŞMANIDIR"

Terörün dini, dili ve ırkı olmadığını, tamamen masum insanların kanlarıyla beslenen bir olgu olduğuna dikkat çeken TBMM Başkanı Şentop, "Terörün sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın ve dünyanın ortak düşmanı olduğu unutulmamalıdır. Bugün PKK elebaşlarına destek veren bazı AP üyeleri şunu unutmamalıdır ki, hiçbir kuralı ve kutsalı olmayan terör örgütleri, yarın silahlarını dost göründükleri kişilere ve kurumlara da doğrultacaktır" uyarısında bulundu.

Şentop mektubunu, "Başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere AB'nin tüm kurumlarını teröre karşı ayrım gözetmeyen, çifte standartsız, tutarlı ve samimi bir mücadele sergilemeye davet ediyorum" sözleriyle bitirdi.