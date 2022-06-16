DBP'li Aydeniz'in fezlekesi TBMM'de

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, akşam saatlerinde Meclis Başkanlığına ulaştı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un da fezlekeyi hiç bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na havale ettiği öğrenildi.