TBB Başkanı hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 15 Mart'ta YouTube'tan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın firari FETÖ mensubu Erkam Tufan Aytav'ın programına katılması hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

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