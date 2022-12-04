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Taziyeye gidenlerin minibüsü ile kamyon çarpıştı: 2'si çocuk 10 yaralı

Hakkari'de feci bir kaza meydana geldi. Kentte taziyeye gidenleri taşıyan minibüs ile bir kamyon çarpıştı. Kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı

Giriş: 04.12.2022 - 16:25 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Taziye yolunda feci kaza! 10 kişi yaralandı
Taziye yolunda feci kaza! 10 kişi yaralandı
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DHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde taziyeye gidenleri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpıştığı kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 15.00 sıralarında Yüksekova-Esendere kara yolunun 5'inci kilometresindeki Bölük köyü yakınlarında meydana geldi.

Esendere'ye taziyeye gidenleri taşıyan Davut Çelik yönetimindeki minibüs, karşı yönden gelen 30 YD 532 plakalı saman yüklü kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. İhbarla gele sağlık ekipler, yaralıları Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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