Bugün (30 Kasım Salı) okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Fırtına yüzünden tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Yurdun birçok kesiminde etkili olan fırtına ve lodos eğitimi de olumsuz etkiledi. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte 30 Kasım 2021 okulların tatil ilan edildiği iller ve ilçeler...

İSTANBUL

İstanbul Valiliği, kentte etkisini sürdüren fırtına nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece etkisini sürdüreceği, yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda olacağının tahmin edildiği belirtildi.