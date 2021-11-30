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SON DAKİKA tatil olan iller! 30 Kasım bugün okullar tatil mi? İl il tatil haberleri

Yutta şiddetli fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bugün okullar tatil mi? 30 Kasım 2021 Salı hangi illerde okullar tatil? Bu soruların yanıtı hem öğrenciler hem de veliler tarafından merak ediliyor. Başta İstanbul, Çanakkale, Sinop ve Kocaeli olmak üzere birçok ilde fırtına tatili ilan edildi. İşte 30 Kasım Salı okulların tatil ilan edildiği iller ve ilçeler...

30.11.2021 - 08:27 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Bugün (30 Kasım Salı) okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Fırtına yüzünden tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Yurdun birçok kesiminde etkili olan fırtına ve lodos eğitimi de olumsuz etkiledi. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte 30 Kasım 2021 okulların tatil ilan edildiği iller ve ilçeler...

    İSTANBUL

    İstanbul Valiliği, kentte etkisini sürdüren fırtına nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

    İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre kentte kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece etkisini sürdüreceği, yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda olacağının tahmin edildiği belirtildi.

  • KOCAELİ

    Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları sebebiyle salı günü il genelinde okulların tatil olduğunu açıkladı.

    Kocaeli genelinde etkisini sürdüren lodosun yarın akşam saatlerine kadar devam edeceği duyurulurken, yeni bir açıklama daha geldi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime salı günü ara verdiklerini duyurdu. Vali Yavuz, ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personellerin de izinli sayılacağını açıkladı.

    SAKARYA

    Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, lodos nedeniyle bugün okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. 

    ÇANAKKALE

    Çanakkale’de şiddetli lodos nedeniyle okullar tatil edilirken, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

     

  • BALIKESİR

    Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentte yaşanan fırtına nedeniyle bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini bildirdi.

    YALOVA

    Yalova’da fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.

  • SİNOP

    Sinop'ta fırtına dolayısıyla okullar 1 gün tatil edildi.

    BARTIN

    Bartın Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle salı günü il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

    DÜZCE

    Düzce Valisi Cevdet Atay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda lodos nedeniyle okulların Salı günü 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

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