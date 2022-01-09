Tartıştığı karısını bıçakladı

İHA

Olay, öğlen saatlerinde Kırıkkale Gürler Mahallesi 658. Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. H.K., eşi Ayşenur K. (33) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle H.K., mutfaktan aldığı bıçakla eşini bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ayşenur K. Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.K. ise, polis ekiplerince gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.