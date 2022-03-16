Tartıştığı çifte balkondan kurşun yağdırdı!

AA

İlçede bir apartmanın 3. katında ikamet eden Z.T, köpeklerle ilgili tartıştığı belirtilen H.S. (52) ve B.S. (42) çiftine balkondan ateş etti.

AA'da yer alan habere göre açılan ateş sonucu yaralanan çift, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan çiftin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Z.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.