03 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM),çarşı ve mahalle bekçilerinin ücretleriyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yayımlanan haberlerde, çarşı ve mahalle bekçilerinin maaşlarının farklı meslek gruplarının maaşları ile karşılaştırıldığı ve değişik yorumlara yer verildiği ifade edildi.
Açıklamada, kamu görevlilerinin sahip oldukları görev ve yetkileri, sorumlukları ve yükümlülükleri, çalışma koşulları ve özlük haklarının her meslek grubu için ilgili kanunlarda ayrı ayrı düzenlendiği belirtilerek, "Dolayısıyla diğer hususlara bakılmaksızın sadece eğitim durumları ve aldıkları maaş üzerinden kıyaslama yapmanın doğru sonuçlar vermeyeceği aşikardır. Bu yaklaşımla hareket edilirse aynı eğitim seviyesindeki tüm kamu görevlilerine aynı maaşın verilmesi sonucuna ulaşılması gerekmektedir. Oysaki aynı fakülteden mezun olan iki kişinin kamuda farklı pozisyonlarda istihdamı durumunda da özlük hakları bakımından farklılıklar bulunmaktadır" denildi.
'DEVLET MEMURLARINA ÖDENEN TABAN AYLIKLARIYLA AYNIDIR'
Çarşı ve mahalle bekçilerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kamu görevlileri olduğu, emniyet hizmetleri sınıfında, genel kolluk birimlerine yardımcı olmak üzere geceleri görev yaptığı ve vatandaşların huzur ve sükûnunu sağlayan silahlı kolluk görevlileri olduğu hatırlatılarak, şöyle denildi:
"Genel kolluk teşkilatı içerisinde yer alan diğer personel ile kıyaslandığında en düşük maaş verilen meslek grubu çarşı ve mahalle bekçileridir. Üstlendikleri sorumluluk ve yaptıkları görev bakımından yıpratıcı, bir o kadar da onurlu bir mesleği icra etmektedirler. Çarşı ve mahalle bekçileri, sürekli gece çalışmalarına ve güvenlik riski yüksek bir meslek icra ediyor olmalarına karşın çeşitli meslek gruplarına sağlanan fiili hizmet zammından da faydalanamamaktadırlar.
Medyada yer alan maaş hesaplamalarında çarşı ve mahalle bekçileri ve polisler için evli ve 2 çocuğu olan personel maaşlarının, diğer meslek gruplarında ise bekar olan personel maaşlarının esas alındığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, değişik meslek gruplarına ödenen birtakım ek ödemelerin maaş hesaplamalarına dahil edilmediği görülmektedir. Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında, öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynıdır.
Farklılıklar ise, emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayin bedelinden kaynaklanmaktadır. Bu durumda, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4 bin 527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4 bin 534 TL'dir."
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