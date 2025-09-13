Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Tarlada yaktığı anız ateşini söndürmeye çalışırken kalp krizi geçirip öldü - Son Dakika Bartın Haberleri | Son dakika haberleri

        Tarlada yaktığı anız ateşini söndürmeye çalışırken kalp krizi geçirip öldü

        Bartın'ın Yeğenli köyünde, tarlasında yaktığı anız ateşini söndürmeye çalışan 62 yaşındaki Lütfü Zengin, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 16:12 Güncelleme: 13.09.2025 - 16:12
        Anız yangınını söndürürken kalp krizi geçirdi
        Bartın'da tarlasında yaktığı anız ateşini söndürmeye çalışırken kalp krizi geçiren Lütfü Zengin (62), hayatını kaybetti. Anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Olay, saat 10.00 sıralarında, merkeze bağlı Yeğenli köyünde meydana geldi. Çiftçi Lütfü Zengin tarlasında anız yaktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayıldı. Köylülerin alev ve dumanları görüp, jandarma ve itfaiyeye haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına alırken, Zengin tarlada hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Lütfü Zengin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Zengin’in cenazesi, otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Zengin’in alevlere müdahale ederken kalp krizi geçirip öldüğü üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
