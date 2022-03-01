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SON DAKİKA | Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini açıkladı! Vatandaşı böyle zehirlemişler

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini açıkladı! Vatandaşı böyle zehirlemişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapılan ürünleri açıkladı. Hileli ürünler listesi olarak da bilinen liste, Bakanlık tarafından duyuruldu. Bakanlık, cezai yaptırım uygulandığını belirtirken firma firma hileli ürünleri paylaştı. Bazı et ve et ürünlerinde tek tırnaklı eti kullanıldığı tespit edilirken bazılarında domuz eti kullanıldığı belirlendi

01.03.2022 - 22:45 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Son dakika haberleri…Tarım ve Orman Bakanlığı, belirli aralıklarla duyurduğu hileli ürünler listesini açıkladı. Bakanlığın son dakika açıklamasında, vatandaşın sağlığı ile oynayan firmalar ifşa edilirken hileli ürünler tek tek açıklandı. Gıda boyasından sildenafil etken maddesine kadar çeşitli yöntemlerle gıdada tağşiş ve hile yapıldığı tespit edilirken kimi et ve et ürünlerinde domuz, tek tırnaklı eti kullanıldığı belirlendi. İşte, hileli ürünler listesi...

  • İŞTE BAKANLIĞIN RESMİ AÇIKLAMASI! 

    Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından titizlikle yürütülmektedir.

     

  • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu Kanun kapsamında hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

  • Bu uygulama tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması ve sektörde haksız rekabetin önlenmesine büyük katkı sağlamaktadır.

    Uygunsuzlukların tespitinde Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan CİMER, Alo 174 Gıda Hattı ve Whatsapp (0 501 174 01 74) gıda ihbar hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı bulunmaktadır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri tüketici sağlığının en üst düzeyde korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır.

  • Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik yapılan Kanun düzenlemesi ile gıdada taklit veya tağşiş cezaları caydırıcı hale getirilmiştir. Bu kapsamda, taklit ve tağşiş yapan gıda işletmecilerine gayri safi gelirlerine bağlı olarak 50 Bin TL’den 2 milyon TL’ye kadar idari para cezası, hapis cezası, adli para cezası ve gıda sektörü faaliyetinden men cezası getirilmiştir.

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