Son dakika: Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var - Karaman haberleri

İHA

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde elma işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyünde meydana geldi. D.B. idaresindeki 42 ABZ 093 plakalı elma işçilerini taşıyan servis minibüsü, bahçe yolunda giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde işçilerden yabancı uyruklu Casım El Sice (60) olay yerinde hayatını kaybederken, 20 işçi yaralandı. Yaralılardan 8'i Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Ayrancı Entegre Hastanesi ile Konya'nın Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.