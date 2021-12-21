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Haberler İş-Yaşam Son dakika: Tarım-GFE ekimde yüzde 4.17 arttı

Ekim ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ekim ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ni (Tarım-GFE) açıkladı. Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Ekim ayında yıllık yüzde 29.58, aylık yüzde 4.17 arttı. Böylece tarımsal girdi enflasyonu hem aylık hem de yıllık bazda endeks zirvesine çıktı

21.12.2021 - 10:43 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Tarım-GFE ekimde yüzde 4.17 arttı
HABERTURK.COM

Buna göre, Tarım-GFE'de, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,19, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 23,60 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 2,37, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,46 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 23,17, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 30,64 artış gerçekleşti.

YILLIK TARIM GFE'YE GÖRE 8 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 3 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 12,11 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 14,81 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 90,15 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 43,94 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.

AYLIK TARIM-GFE'YE GÖRE 7 ALT GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ALT GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,36 ile malzemeler ve yüzde 1,54 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 14,97 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 5,50 ile tohum ve dikim materyali oldu.

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